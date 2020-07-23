Власти Башкирии опровергли фейки о повышенной смертности от коронавируса в больницах

Кстати, в 2020 году в Башкирии есть и другие хорошие новости. Так, например, за январь-май специалисты Башстата отмечают снижение смертности. По данным за 2019 год в этот период в регионе умерло 21174 человека, а в 2020 году 21101 человек. При этом стоит отметить падение в годовом разрезе. В 2018 эта цифра составляла 50440 человек, а в 2019 году 49115 человек.