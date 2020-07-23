Власти Башкирии опровергли фейки о повышенной смертности от коронавируса в больницах

В социальных сетях ходят фейки о том, что в больницах Башкирии зафиксирована повышенная смертность от коронавируса. Один из них появился на личной странице Радия Хабирова под одним из постов.

Данную ситуацию прокомментировало республиканское Министерство здравоохранения.В ведомстве подчеркнули, что факт перевозки пациентов группами в машине скорой помощи подтвержден не был.

И.о. главврача РССМА Аяз Камалов заявил, что транспортировка на госпитализацию пациентов с коронавирусом в стационары проводится согласно приказу регионального Минздрава, и каждая госпитализация согласовывается в индивидуальном порядке.

Как нам сообщил и.о. главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи (РССМП) Аяз Камалов, транспортировку на госпитализацию в стационары проводят согласно приказу Минздрава РБ о маршрутизации по профилю заболевания, для обеспечения равномерной загрузки госпиталей, бригады скорой медицинской помощи согласовывают каждую госпитализацию в индивидуальном порядке.

пресс-служба Минздрава Башкирии

Также в ведомстве подчеркнули, что бригады неотложной помощи в РССМП достаточно укомплектованы. Около 100-150 пациентов они госпитализируют ежедневно.

Касательно ГКБ №18 г. Уфы, по информации главного врача Жулдыбая Иржанова, по состоянию на 23.07.2020 год больница работает в штатном режиме, всех больных госпитализируют в палаты, постоянно имеется резерв свободных коек. Резкого роста числа умерших больных не отмечается, посмертный диагноз устанавливают в строгом соответствии с причиной, которая вызвала летальный исход.

пресс-служба Минздрава Башкирии

Согласно последним данным, в Башкирии зафиксировано 6 463 зараженных коронавирусом, коэффициент распространения COVID-19 за последние сутки - 0,7%.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, просим вас обращаться к заместителю главного врача ГКБ №18 г. Уфы Голубятникову Владиславу Борисовичу с 08:00 до 17:00 по телефону (347) 235-30-31.

пресс-служба Минздрава Башкирии

Кстати, в 2020 году в Башкирии есть и другие хорошие новости. Так, например, за январь-май специалисты Башстата отмечают снижение смертности. По данным за 2019 год в этот период в регионе умерло 21174 человека, а в 2020 году 21101 человек. При этом стоит отметить падение в годовом разрезе. В 2018 эта цифра составляла  50440 человек, а в 2019 году 49115 человек.