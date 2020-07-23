Власти Башкирии опровергли фейки о повышенной смертности от коронавируса в больницах

В социальных сетях ходят фейки о том, что в больницах Башкирии зафиксирована повышенная смертность от коронавируса. Один из них появился на личной странице Радия Хабирова под одним из постов.
Данную ситуацию прокомментировало республиканское Министерство здравоохранения.В ведомстве подчеркнули, что факт перевозки пациентов группами в машине скорой помощи подтвержден не был.
И.о. главврача РССМА Аяз Камалов заявил, что транспортировка на госпитализацию пациентов с коронавирусом в стационары проводится согласно приказу регионального Минздрава, и каждая госпитализация согласовывается в индивидуальном порядке.
Также в ведомстве подчеркнули, что бригады неотложной помощи в РССМП достаточно укомплектованы. Около 100-150 пациентов они госпитализируют ежедневно.
Согласно последним данным, в Башкирии зафиксировано 6 463 зараженных коронавирусом, коэффициент распространения COVID-19 за последние сутки - 0,7%.
Кстати, в 2020 году в Башкирии есть и другие хорошие новости. Так, например, за январь-май специалисты Башстата отмечают снижение смертности. По данным за 2019 год в этот период в регионе умерло 21174 человека, а в 2020 году 21101 человек. При этом стоит отметить падение в годовом разрезе. В 2018 эта цифра составляла 50440 человек, а в 2019 году 49115 человек.