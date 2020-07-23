Экс-солистка группы «Блестящие» провела самоизоляцию в Уфе

Я уже бывала здесь – мы с группой «Блестящие» приезжали на концерты. А еще мой муж отсюда родом, поэтому несколько раз в году наша семья бывает в Башкирии, чтобы навестить родственников и друзей. Раньше мы проводили здесь максимум 7–10 дней, а в этом мае приехали пережить эпидемию.

Надежда Ручка, экс-солистка группы «Блестящие»