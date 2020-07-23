Экс-солистка группы «Блестящие» провела самоизоляцию в Уфе

Бывшая солистка группы «Блестящие» провела самоизоляцию в Уфе. Она рассказала, как провела время в башкирской столице.

Как сообщает издание «Уфа.Собака.ru», супруг Надежды Ручки родом из Башкирии. В мае семья приехала в Уфу, чтобы пережить эпидемию.

Я уже бывала здесь – мы с группой «Блестящие» приезжали на концерты. А еще мой муж отсюда родом, поэтому несколько раз в году наша семья бывает в Башкирии, чтобы навестить родственников и друзей. Раньше мы проводили здесь максимум 7–10 дней, а в этом мае приехали пережить эпидемию.

Надежда Ручка, экс-солистка группы «Блестящие»

Надежда Ручка рассказала, что они с мужем полностью самоизолировались дома, однако через определенное время начали выходить на прогулки.Оказалось, что супруги подружились с одной из ведущих телеканала «БСТ». Экс-солистка группы поделилась, что они вместе ходили в гончарную мастерскую, а также ездили с семьей на ранчо к друзьям мужа.

Фото: paparazzi.ru