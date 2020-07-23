Власти Башкирии рассказали, при каких условиях вновь закроют общественные места

Башкирия вышла на пик плато по коронавирусу, но темпы заболевания в регионе снизятся не раньше осени. В транспорте, магазинах, больницах, торговых центрах и фитнес-клубах должны строго соблюдать масочный режим, заявил сегодня Радий Хабиров.
Глава региона провел совещание с представителями крупных торговых сетей. Ведь именно в этой сфере фиксируют наибольшее количество нарушений ограничительных мер, что грозит вновь закрытием общественных мест.
Чтобы пандемия остановилась, по мнению эпидемиологов, 70% жителей должны иметь антитела к новому заболеванию. Пока же этот показатель достигнут лишь на треть. Между тем выяснилось, что нарушают масочный режим даже сами медики. Такие ситуации были выявлены в Бижбулякской ЦРБ и в Куганакской сельской больнице.