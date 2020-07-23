В Уфе родители обвиняют учителя в крупном мошенничестве

Двойной заработок. Учитель одного из уфимских лицеев в течение нескольких лет занимала у родителей школьников деньги и не возвращала их. Общая сумма денежных займов превысила один миллион рублей.

Кто-то брал кредиты, а кто-то отдавал буквально последние деньги. Учительница слёзно просила Юлию помочь, утверждая, что её мама находится в реанимации. 100 тысяч, которые девушка копила несколько лет, предназначались для лечения её ребёнка-инвалида. Преподавательница просила такую крупную сумму всего на три дня, но не вернула и через полгода.

И она до сих пор их не возвращает. Да, она от долгов, вроде как, и не отказывается. Вот она пишет постоянно: «Клянусь своими детьми, я рассчитаюсь с вами». «Я готова уже повеситься», – и ещё в этом духе. Она психологически давит. Юлия, пострадавшая

Десятки сообщений родителям в мессенджерах с извинениями и просьбами подождать. Обещания обналичить маткапитал. С оговоркой «незаконно».

Она просила никому не говорить, что она мне должна. Не выносить сор из избы, ведь это наши личные отношения. Юлия, пострадавшая

Но спустя некоторое время сор из избы всё же вынесли. Родители написали заявление в правоохранительные органы. Сумма ущерба оказалась внушительной.

Общая сумма миллион сто, это только восемь человек. Очень многие не стали с этим связываться, потому что там суммы пять-шесть тысяч.

Кстати говоря, за два года работы в этом лицее женщина занимала деньги на лечение своей матери больше четырёх раз в разное время года.

Она пришла и божится, и клянётся. Её трясло аж. Я поверила ей, мне так жалко её стало. Такая женщина хорошая, за мать переживает до такой степени. Альмира, пострадавшая

Как выяснили женщины чуть позже, таким же заработком учительница промышляла и в предыдущей школе.

Сейчас по заявлениям граждан полиция проводит проверку, для того чтобы принять процессуальное решение. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

Не дожидаясь оценки специалистов, женщины провели собственное расследование. Дозвонились и до супруга учительницы. По его словам, они давно разведены, но выяснились другие подробности.

Я не знаю, стоит или не стоит говорить, но она в психбольнице пролежала. Я её туда специально положил. Экс-супруг Зинфиры К.

Если слова бывшего мужа правда и женщина действительно проходила лечение в психиатрической больнице, почему она занимается преподавательской деятельностью? Мы попытались связаться с учительницей, чтобы выслушать её точку зрения. К сожалению, сделать этого не удалось.

По словам новоявленных кредиторов, деньги – это не единственная проблема, связанная с этим преподавателем. Конфликт между взрослыми коснулся и детей, родители говорят, что ребятишки отстают от школьной программы и хотят лишить учительницу права заниматься преподавательской деятельностью.