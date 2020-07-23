В Уфе родители обвиняют учителя в крупном мошенничестве

Двойной заработок. Учитель одного из уфимских лицеев в течение нескольких лет занимала у родителей школьников деньги и не возвращала их. Общая сумма денежных займов превысила один миллион рублей.
Кто-то брал кредиты, а кто-то отдавал буквально последние деньги. Учительница слёзно просила Юлию помочь, утверждая, что её мама находится в реанимации. 100 тысяч, которые девушка копила несколько лет, предназначались для лечения её ребёнка-инвалида. Преподавательница просила такую крупную сумму всего на три дня, но не вернула и через полгода.
Десятки сообщений родителям в мессенджерах с извинениями и просьбами подождать. Обещания обналичить маткапитал. С оговоркой «незаконно».
Но спустя некоторое время сор из избы всё же вынесли. Родители написали заявление в правоохранительные органы. Сумма ущерба оказалась внушительной.
Кстати говоря, за два года работы в этом лицее женщина занимала деньги на лечение своей матери больше четырёх раз в разное время года.
Как выяснили женщины чуть позже, таким же заработком учительница промышляла и в предыдущей школе.
Не дожидаясь оценки специалистов, женщины провели собственное расследование. Дозвонились и до супруга учительницы. По его словам, они давно разведены, но выяснились другие подробности.
Если слова бывшего мужа правда и женщина действительно проходила лечение в психиатрической больнице, почему она занимается преподавательской деятельностью? Мы попытались связаться с учительницей, чтобы выслушать её точку зрения. К сожалению, сделать этого не удалось.
По словам новоявленных кредиторов, деньги – это не единственная проблема, связанная с этим преподавателем. Конфликт между взрослыми коснулся и детей, родители говорят, что ребятишки отстают от школьной программы и хотят лишить учительницу права заниматься преподавательской деятельностью.