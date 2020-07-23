Стали известны подробности получения кешбэка за отдых в Башкирии

За поездки в Башкортостан туристы получат кешбэк. Республика станет участником федеральной программы по стимулированию внутреннего туризма.

Башкирия вошла в перечень регионов России, путешествуя по которым, туристы смогут компенсировать часть расходов за счет бюджета. Фиксированный кешбэк обещают участникам организованных, «пакетных» туров, которые приобрели путевку на сайте туроператора с помощью карты «Мир». Компенсация составит от 5 тысяч рублей до 15 тысяч. При этом тур должен стоить от 25 тысяч рублей, включать трансфер и размещение в гостинице. Программа по возмещению расходов может заработать с августа.

44 туроператора республики, которые состоят в этом реестре и которые делают туры. Там должно быть несколько условий, самое минимальное – 5 ночей должен быть тур и размещаться в отелях, которые прошли классификацию. Проще говоря, у которых есть звезды. У нас такие отели есть. К сожалению, только в Бурзянском районе классификацию не прошли.

Салават Нафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму