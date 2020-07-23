Стали известны подробности получения кешбэка за отдых в Башкирии

44 туроператора республики, которые состоят в этом реестре и которые делают туры. Там должно быть несколько условий, самое минимальное – 5 ночей должен быть тур и размещаться в отелях, которые прошли классификацию. Проще говоря, у которых есть звезды. У нас такие отели есть. К сожалению, только в Бурзянском районе классификацию не прошли.

Салават Нафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму