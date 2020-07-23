В Уфе прошла дегустация мороженого, убивающего микробы

Мороженое с антибактериальным эффектом. В Уфе учёные представили сладкое лакомство, в состав которого добавили прополис и пыльцу. Разработку планируют также презентовать в следующем году на Апимондии. Сегодня дегустацию провели для рестораторов и журналистов. В чём польза и где можно будет найти новое башкирское мороженое?
Ангину такое мороженое, конечно, не вылечит, отшучиваются изобретатели, но антибактериальные свойства продукт всё же имеет. Прополис – природный антисептик и антибиотик. А вот пыльца в мороженом – уже дополнительный источник белка.
Рецепт уже оценили в научном сообществе. Авторы получили диплом и медаль международного смотра-конкурса лучших инновационных разработок. Сейчас изобретатели собираются получить патент и вывести новое башкирское мороженое на рынок.
Пока мороженое с прополисом и пыльцой не диетическое, но уже через несколько месяцев башкирские учёные планируют разработать продукт, который, по заверениям специалистов, подойдёт даже диабетикам. Сладкое лакомство лишат сахара и лактозы.
Пыльцу и прополис будут добавлять и в мясную продукцию, например, в колбасу. Прополис станет естественной заменой искусственных консервантов, а пыльца может увеличить количество протеина в продукте.