В Уфе прошла дегустация мороженого, убивающего микробы

Мороженое с антибактериальным эффектом. В Уфе учёные представили сладкое лакомство, в состав которого добавили прополис и пыльцу. Разработку планируют также презентовать в следующем году на Апимондии. Сегодня дегустацию провели для рестораторов и журналистов. В чём польза и где можно будет найти новое башкирское мороженое?

Ангину такое мороженое, конечно, не вылечит, отшучиваются изобретатели, но антибактериальные свойства продукт всё же имеет. Прополис – природный антисептик и антибиотик. А вот пыльца в мороженом – уже дополнительный источник белка.

Самое важное свойство прополиса – бактерицидный эффект. Его использование увеличивает срок хранения. А пыльца – это белок, витамины, минералы. Ирина Миронова, доктор биологических наук, профессор, автор рецепта

Рецепт уже оценили в научном сообществе. Авторы получили диплом и медаль международного смотра-конкурса лучших инновационных разработок. Сейчас изобретатели собираются получить патент и вывести новое башкирское мороженое на рынок.

Мы думаем, что это будет наш фирменный магазин. Как только пройдет сертификацию, мы выпустим на реализацию. Гульнара Султанбаева, председатель сельскохозяйственного кооператива «Байский стол»

Пока мороженое с прополисом и пыльцой не диетическое, но уже через несколько месяцев башкирские учёные планируют разработать продукт, который, по заверениям специалистов, подойдёт даже диабетикам. Сладкое лакомство лишат сахара и лактозы.