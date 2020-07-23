В Уфе открылся клуб скандинавской ходьбы Эльбруса Нигматуллина

Моя задача, чтобы каждый второй уфимец пришел ко мне на тренировку хотя бы раз, и я дал им объем знаний и технику, которые они смогут реализовывать самостоятельно в парках, скверах. Жизнь показала, что именно скандинавская ходьба в последнее время наиболее востребована.

Эльбрус Нигматуллин, многократный обладатель титула «Сильнейший человек России»