В Уфе открылся клуб скандинавской ходьбы Эльбруса Нигматуллина

В Уфе начал работу клуб скандинавской ходьбы Эльбруса Нигматуллина. Сегодня на набережной реки Белой прошло торжественное открытие. Гостям рассказали о пользе этого вида спорта, также инструкторы клуба продемонстрировали свои навыки.

Один из сильнейших стронгмэнов республики Арсен Курбанов отбуксировал автобус, а затем провел со зрителями зарядку. Всем пришедшим раздали палки для занятий скандинавской ходьбой.

Моя задача, чтобы каждый второй уфимец пришел ко мне на тренировку хотя бы раз, и я дал им объем знаний и технику, которые они смогут реализовывать самостоятельно в парках, скверах. Жизнь показала, что именно скандинавская ходьба в последнее время наиболее востребована.

Эльбрус Нигматуллин, многократный обладатель титула «Сильнейший человек России»

Тренировки клуба скандинавской ходьбы будут проходить два раза в неделю: во вторник и четверг на набережной реки Белой и в Парке лесоводов. Занятия будет проводить сам Эльбрус Нигматуллин. При необходимости каждому пришедшему выдадут палки для тренировки. Всю необходимую информацию можно будет найти на страницах Эльбруса Нигматуллина в социальных сетях.

В дальнейшем планируем развить нашу школу до больших масштабов, чтобы к нам ходило и узнавало о новом виде спорта больше людей.

Арсен Курбанов, стронгмэн