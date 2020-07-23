В Уфе открылся клуб скандинавской ходьбы Эльбруса Нигматуллина

В Уфе начал работу клуб скандинавской ходьбы Эльбруса Нигматуллина. Сегодня на набережной реки Белой прошло торжественное открытие. Гостям рассказали о пользе этого вида спорта, также инструкторы клуба продемонстрировали свои навыки.
Один из сильнейших стронгмэнов республики Арсен Курбанов отбуксировал автобус, а затем провел со зрителями зарядку. Всем пришедшим раздали палки для занятий скандинавской ходьбой.
Тренировки клуба скандинавской ходьбы будут проходить два раза в неделю: во вторник и четверг на набережной реки Белой и в Парке лесоводов. Занятия будет проводить сам Эльбрус Нигматуллин. При необходимости каждому пришедшему выдадут палки для тренировки. Всю необходимую информацию можно будет найти на страницах Эльбруса Нигматуллина в социальных сетях.