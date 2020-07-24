В Уфе коронавирус «исцелил» у девушки тяжелое заболевание

Редакция bash.news продолжает следить за состоянием уфимки Елены Гуртовенко, которая прямо сейчас лежит вковид-госпитале в Зубово.

Ранее мы уже рассказывали о том, как девушка попала в новую больницу в Уфе. Ей поставили двустороннюю пневмонию и госпитализировали в инфекционное отделение. Эта история особенная: у Лены серьезное аутоиммунное заболевание, при котором болеть категорически нельзя.

Иммунитет девушки уже 5 лет занимает позицию не защитника, а нападающего. Его либо нет, либо он пытается убить свою хозяйку. Если вы не читали прошлый материал, обязательно прочтите.

Прошел уже четвертый день пребывания Лены в госпитале. Пришли дурные вести – пневмония появилась не просто так. Ее вызвал коронавирус, это подтвердили анализы. Девушка признается, что на четвертый день появилось немного пессимизма.

Кажется, что до меня только доходит происходящее и где я нахожусь. Будто это все не со мной. Елена Гуртовенко

Ночью Лене пришлось терпеть дикую боль в руке. Медбрат вколол ей цефтриаксон и дексаметазон. Для тех, кто не в курсе – это невероятно болезненные уколы, от которых организм отходит долго.

Каждое утро в 5 часов девушку навещает врач. В крайний визит медики рассказали интересную вещь.

Они выяснили очень необычное свойство организма своей пациентки. С учетом наличия у Лены аутоиммунного заболевания, коронавирус стал для нее... настоящим спасением. И вот, почему.

Дышать все еще сложно, адский кашель, но сдвиги есть. Выяснился прикол, что корона делает моей основной болезни лучше, сильно убивая иммунку. А так как моя иммунка работает против меня, а химию я сейчас не принимаю, то мне это на руку. Как сказала врач, всем в палате плохо от того, что иммунка падает, а мне наоборот хорошо. Елена Гуртовенко

Безусловно, речь не идет о полном исцелении, именно поэтому мы берем это слово в кавычки. Но Лена в разговоре с нами отшучивается, мол, лучше так, чем химиотерапия. В ближайший месяц, по ее словам, дорогостоящие и болезненные препараты, которые помогают ей справиться с недугом, не понадобятся.

Есть и еще одна особенность, уже не столь радужная. Медики объяснили девушке, что у нее не появится иммунитет к коронавирусу.

Нет, иммунитета после выздоровления не будет. Доктор сказал, что в первый месяц после выписки шанс заразиться мизерный, а потом можно повторно хапнуть. Елена Гуртовенко

Лена вновь отмечает заботливое отношение врачей. С началом дождей в палате стало прохладно, поэтому ей сразу завезли обогреватель. Лечение продолжается.