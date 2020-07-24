Пьяный житель Башкирии устроил ДТП на угнанной машине

Житель Нуримановского района стал жертвой автоугонщика. Мужчина рассказал, что ключи от зажигания находились в машине, чем и воспользовался преступник. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Местонахождение угнанного автомобиля было установлено по горячим следам. В селе Красная Горка злоумышленник устроил ДТП, столкнувшись с автомобилем Chevrolet Niva. Угонщиком оказался 31-летний местный житель. Оказалось, что ранее он уже имел проблемы с законом.
По факту угона оперативники возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: МВД по РБ.