Пьяный житель Башкирии устроил ДТП на угнанной машине

По предварительным данным, проходя мимо иномарки, нетрезвый сельчанин заметил, что авто открыто, а внутри находятся ключи зажигания. Сев за руль, мужчина поехал на чужой машине в Красную Горку за спиртным. На обратном пути он не справился с управлением и «Лифан» столкнулся с «Шевроле». К счастью, никто из участников ДТП не пострадал. Подозреваемый в угоне мужчина остался на месте происшествия до приезда полицейских.

пресс-служба МВД по Башкирии