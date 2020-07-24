Житель Уфы украл у ребенка телефон

В башкирской столице 9-летний мальчик стал жертвой грабителя. Пока ре,енок играл на детской площадке, злоумышленник украл поясную сумку, в которой находился смартфон. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Вскоре оперативники установили обстоятельства произошедшего. Воришка был задержан по горячим следам. Им оказался 37-летний житель уфимского микрорайона Сипайлово.

По предварительной версии, подозреваемый вместе со своей семьей гулял на той же детской площадке. В какой-то момент он заметил бесхозную сумку, из которой время от времени раздавались телефонные мелодии. Уфимец приглядывался к чужому имуществу полчаса. Поняв, что за сумочкой никто не возвращается, он решил его забрать. Обнаруженный внутри сотовый телефон мужчина позже сдал в ломбард. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

пресс-служба МВД по Башкирии

Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

МВД по Республике Башкортостан в очередной раз предупреждает родителей несовершеннолетних провести с подростками разъяснительные беседы по поводу бережного отношения к своему имуществу, особенно телефонам и иным гаджетам. Также полицейские обращают внимание граждан на то, что найденные на улице чужие вещи нужно непременно вернуть владельцу или передать в органы внутренних дел. Присвоение не принадлежащих вам вещей может закончиться проблемами с законом.

пресс-служба МВД по Башкирии