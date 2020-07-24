Житель Уфы украл у ребенка телефон

По предварительной версии, подозреваемый вместе со своей семьей гулял на той же детской площадке. В какой-то момент он заметил бесхозную сумку, из которой время от времени раздавались телефонные мелодии. Уфимец приглядывался к чужому имуществу полчаса. Поняв, что за сумочкой никто не возвращается, он решил его забрать. Обнаруженный внутри сотовый телефон мужчина позже сдал в ломбард. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

пресс-служба МВД по Башкирии