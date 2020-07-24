Житель Уфы украл у ребенка телефон

В башкирской столице 9-летний мальчик стал жертвой грабителя. Пока ре,енок играл на детской площадке, злоумышленник украл поясную сумку, в которой находился смартфон. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Вскоре оперативники установили обстоятельства произошедшего. Воришка был задержан по горячим следам. Им оказался 37-летний житель уфимского микрорайона Сипайлово.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.