Житель Башкирии из-за приступа эпилепсии утонул на глазах у очевидцев

В Бирском районе Башкирии произошла трагедия. Из-за приступа эпилепсии утонул местный житель. Об этом сообщает издание КП-Уфа.
Трагедия произошла на озере Сокарево. 66-летний местный житель пришел почистить берег от тины. В какой-то он момент почувствовал себя плохо и упал в воду на глазах у очевидцев. К сожалению, спасти его не удалось.
После того, как мужчину достали из воды, выяснилось, что у него случился приступ эпилепсии.
На месте трагедии работали правоохранители. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.