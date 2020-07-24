Ножевые ранения и проломленная голова: в Башкирии жестоко убили пенсионера

В городе Дюртюли тело 74-летнего пенсионера пролежало в квартире двое суток. Труп пожилого мужчины был обнаружен вчера, 22 июля. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Оперативники насчитали на теле несчастного семь ножевых ранений, а также у пенсионера было проломлена голова. По предварительным данным, мужчина скончался несколько дней назад.