Страшное ДТП на трассе в Башкирии унесло жизнь мужчины

Сегодня утром, 24 июля, в Благоварском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На полном ходу автомобиль марки Haval столкнулся с попутной "Грантой", после чего иномарки съехала в кювет и опрокинулась.
Как сообщили в региональной ГИБДД, трагедия произошла на 1395 километре трассы М-5 "Урал". За рулем кроссовера находился 47-летний житель Тульской области, а "Грантой" управлял 29-летний житель Буздякского района.
Водитель автомобиля марки Haval скончался до приезда медиков. Сейчас на месте трагедии работаю следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.