В Башкирии изменился средний возраст заболевших коронавирусом

Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в Башкирии изменился. Об этом рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина. Статистика показывает, что заболевших стало больше среди молодых людей.

Раньше инфекция атаковала пожилых людей (старше 65 лет). Именно поэтому в Башкирии для людей старшего возраста был введён комендантский час. Сейчас же большая часть заболевших – люди среднего возраста и молодёжь.