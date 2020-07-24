В Башкирии изменился средний возраст заболевших коронавирусом

Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в Башкирии изменился. Об этом рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина. Статистика показывает, что заболевших стало больше среди молодых людей.
Раньше инфекция атаковала пожилых людей (старше 65 лет). Именно поэтому в Башкирии для людей старшего возраста был введён комендантский час. Сейчас же большая часть заболевших – люди среднего возраста и молодёжь.
Рост заболеваемости наблюдается среди людей 30-40 и 20-30 лет. К счастью, у многих болезнь протекает в лёгкой форме. Более 20% пациентов переносят болезнь без симптомов, 30% зараженных болеют в лёгкой форме. Остальным требуется серьёзная медицинская помощь и надзор.