В Башкирии одинокая собачка больше месяца ждёт хозяев на трассе

Один из пользователей опубликовал в соцсети пост об одинокой собаке, которая постоянно сидит на обочине дороги. Комментаторы обсуждают, что является причиной такого поведения животного.

Маленькая собака долгое время сидит на одном и том же месте. Это заметил не только автор поста. Животное сидит на обочине трассы между сёлами Аксёново и Киргиз-Мияки. Как утверждают жители, собака сидит там уже больше месяца.

По словам автора поста, впервые он увидел собачку ещё 7 июня, когда проезжал мимо. Он хотел подойти к животному, но оно сразу убежало в кусты. Позже вернулось на своё место.

Комментаторы рассказали, что собака и вправду сидит на одном и том же месте и с тоской смотрит вдаль. Никого к себе не подпускает, сразу прячется. Неравнодушные жители время от времени оставляют ей еду.

Автор записи надеется, что скоро найдутся старые или новые хозяева собачки. Люди разделились в мнениях: кто-то отмечает, что её бросили, а кто-то считает, что она сорвалась с поводка и не может найти свой дом.