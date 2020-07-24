В Уфе открылась выставка «Жизнь & Вирус»

В столице Башкирии работает выставка «Жизнь & Вирус». Это не только благодарность медикам, волонтёрам и всем, кто борется с опасной инфекцией. Художники и фотографы показали, как видели мир во время пандемии и после неё.
В картинах – страхи и надежда, безысходность и вера в победу над ковидом. Снимки, как память, ведь не все герои работ пережили коронавирус.
Выставку разместили в центре современного творчества «Облака». Действуют правила – вход в масках и соблюдение дистанции. Творчество не способно побороть COVID-19, но, по мнению специалистов, тоже терапия, для души.