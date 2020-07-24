В Башкирии людям старше 60 лет поставят вакцину от пневмонии

Министерство здравоохранения Башкирии планирует поставить вакцину от пневмококковой инфекции. Распределено уже более 10 тысяч доз специального препарата. Вакцинацию пройдут жители республики 60 лет.
Для вакцинации будет использован препарат «Превенар 13». Все жители соответствующего возраста должны пройти процедуру до 15 августа. Для этого людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеванием лёгких, нужно обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.
Такая мера призвана снизить риски заболевания пневмонией и коронавирусной инфекцией. Напомним, за прошлые сутки было выявлено 37 новых зараженных COVID-19.