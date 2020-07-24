Уфимскую мэрию оштрафовали за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву

Суд вынес обвинительный приговор мэрии Уфы за ненадлежащее состояние памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Теперь администрация города обязана выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Городская администрация пыталась обжаловать решение в Верховном суде. Однако 13 июля постановление суда вступило в силу. Об этом сообщает Башкультнаследие.

23 июля было выдано соответствующее разрешение на проведение работ по сохранению памятника. Этим будет заниматься Архитектурно-реставрационное бюро. Сейчас проводится научно-исследовательская и изыскательная экспертиза для разработки проектной документации. Памятник Салавату Юлаеву – объект культурного наследия федерального значения.