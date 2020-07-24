В Башкирии количество зараженных коронавирусом достигло 6,5 тысяч человек

В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом. По состоянию на 24 июля, в республике зарегистрировано 6 500 инфицированных. Рост заболевших за сутки составил 37 человек.
Отмечается, что с полным выздоровлением за последние 24 часа было выписано шесть пациентов. В целом, за все время пандемии удалось вылечить 4 781 человеку.
Жертвами covid-19 стал 21 пациент. У всех скончавшихся были тяжелые сопутствующие заболевания. За сутки новых смертельных случаев зарегистрировано не было, отметили в Минздраве РБ.