В Башкирии обеспокоены состоянием озера Аслыкуль

Самое большое и уникальное озеро Башкортостана находится под угрозой. Из-за обилия туристов летом 2020 года берег акватории Аслыкуля засоряется мусором.

Нехватка контейнеров, нет условий для туристов, а стоянку автомобилей и вовсе организовали прямо на водоохраной зоне. Такие нарушения выявили эксперты Общероссийского народного фронта. Они провели рейд по берегам Аслыкуля.