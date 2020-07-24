В Башкирии обеспокоены состоянием озера Аслыкуль

Самое большое и уникальное озеро Башкортостана находится под угрозой. Из-за обилия туристов летом 2020 года берег акватории Аслыкуля засоряется мусором.
Нехватка контейнеров, нет условий для туристов, а стоянку автомобилей и вовсе организовали прямо на водоохраной зоне. Такие нарушения выявили эксперты Общероссийского народного фронта. Они провели рейд по берегам Аслыкуля.
Так, в ходе мониторинга экологического состояния озера выявлен целый комплекс проблем. Основная – организация сбора и вывоза отходов, а также установка дополнительных контейнеров в доступных местах для мусоровоза.