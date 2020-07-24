В России зарегистрировано 800 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. За сутки выявлено 5811 человек с COVID-19. Такой показатель фиксируется уже пятые сутки подряд.

Общее количество зараженных в России составило 800 849 человек. Одновременно болеют 199 029 пациентов. Этот показатель вновь уменьшился (на 2787 человек).