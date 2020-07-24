В Башкирии этим летом не откроются детские лагеря

А между тем, впереди 1 сентября. У нас в некоторых городах – в Уфе, Стерлитамаке, в Салавате и в других есть школы, где дети учатся в две смены, и есть классы, где по 38-40 детей. И там соблюсти требования, которые выставляет Роспотребнадзор, будет очень сложно. Мы будем вынуждены переходить на трехсменную, четырехсменную учебу, чтобы обезопасить детей. Этого бы не хотелось.

Урал Кильсенбаев, замруководителя администрации Главы Башкирии