В Башкирии этим летом не откроются детские лагеря

Власти Башкирии приняли решение не открывать этим летом детские лагеря. Об этом рассказал замруководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев изданию «Электрогазета».
Эпидемиологическая ситуация в Башкирии пока не позволяет открывать детские учреждения с большим количеством людей. Может возникнуть риск распространения коронавирусной инфекцией.
А между тем, впереди 1 сентября. У нас в некоторых городах – в Уфе, Стерлитамаке, в Салавате и в других есть школы, где дети учатся в две смены, и есть классы, где по 38-40 детей. И там соблюсти требования, которые выставляет Роспотребнадзор, будет очень сложно. Мы будем вынуждены переходить на трехсменную, четырехсменную учебу, чтобы обезопасить детей. Этого бы не хотелось.
Урал Кильсенбаев, замруководителя администрации Главы Башкирии
Власти региона опираются на опыт соседей, где детские лагеря всё-таки были открыты. Иногда на территории детского учреждения фиксировалась вспышка коронавируса. Поэтому лагерь превращался в обсерватор, что совсем не подразумевает оздоровительное и учебное времяпрепровождение для ребят.
В соседнем регионе было открыто два лагеря, и там случилась вспышка коронавируса. Представьте себе, детский лагерь превратился в обсерватор: туда и родителей не пускают, и детей не выпускают. Они в течение 14, как минимум, дней должны были находиться в закрытом режиме. Мы не хотим такого допускать.
Урал Кильсенбаев, замруководителя администрации Главы Башкирии