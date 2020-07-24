Эксперты назвали самые дешевеющие автомобили

Эксперты одного из сервисов по подбору транспорта назвали 20 наиболее выгодных автомобилей не старше трёх классов.

Рейтинг был составлен на основе анализа стоимости 5,7 млн автомобилей. Они были куплены своими хозяева абсолютно новыми в первом полугодии 2017 года. Специалисты напоминают, что в первые три года машина лишается самой большой части от первоначальной цены.

Аналитики определили, что за первые три года цена машины снижается на 39,1 %. Но в то же время не следует забывать, что удешевление машины зависит также от её модели.

Как показывают итоги исследования, автомобили премиальных марок в первые три года дешевеют больше, чем машины массового класса. Так, практически половину своей цены теряют Infiniti, BMW, Volvo, Mercedes-Benz и Audi. Интересно, что динамика марки Lexus становится ниже – 42,8 %. Меньше всего, кстати, дешевеют машины марки Kia – 39,4 %.

Недорогие автомобили и пикапы падают в цене ниже. Седаны и дорогие внедорожники – больше. К примеру, уценка трёхлетнего Mercedes-Benz S-Class – примерно 58,3%. Mercedes-Benz GLS – 50,2%. А Toyota Tacoma, например, 25,2%. Kia Soul – 37,4%.