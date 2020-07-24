В Аскинском районе разводят редкую породу коров

Стоимость нетелей – 120 тысяч рублей. Для разведения скотоводы взяли в аренду полторы тысячи гектаров земли. За животными особый присмотр не нужен, так как на ферме установили систему электропастух, поэтому за территорию они не выйдут. В планах у фермеров – увеличить поголовье. Сейчас идут переговоры о поставке еще 80 коров. Расширение ожидается в следующем году.