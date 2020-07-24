Жители Башкирии атаковали Павла Волю в комментариях

Известный на всю страну комик Павел Воля прилетел в Башкирию . Вместе со своей женой он отдыхает в селе Раевка Альшеевского района .

Вчера вечером Павел Воля опубликовал на своей странице снимок, где он, раскинув руки, стоит на поле. «Природа-мать» − так он подписал свою фотографию. Геолокацию артист не отметил, но внимательные жители Башкирии сразу догадались, что фото сделано на просторах республики. Комментаторы из Башкирии «атаковали» комика в комментариях. По всей видимости, Воля приехал в родные края своей супруги провести отпуск вместе с ней и детьми.