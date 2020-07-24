Башкирия попала в пятёрку российских регионов с самой вкусной едой

Башкирия попала первую пятёрку российских регионов с самой вкусной едой. Об этом говорит исследование, которое проводил один из сервисов бронирования жилья для туристов.
Пользователей соцсетей опросили, в каких регионах страны они ели самые вкусные блюда, когда путешествовали.
Вкуснее всего кормили туристов в Крыму. Больше всего им полюбился жульен из мидий и рапанов, жареная барабулька и караимские пирожки «Кибины».
На втором месте по вкусностям – Краснодарский край с шашлыком, адыгейским сыром и кубанским борщом.
Третье место занял Северный Кавказ с хычинами, айраном, шашлыками и шурпой.
Четвёртое место достойно заняла Башкирия. Туристы отмечают, что тут их очень вкусно кормили.
На пятом месте оказался Татарстан.
Фото: ddnews.ru