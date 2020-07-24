Житель Уфы выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей

Накануне, 23 июля, полностью изменилась жизнь уфимца. Горожанин стал победителем в государственной лотерее. Мужчина выиграл более 4 миллионов рублей.
Полная сумма выигрыша счастливчика составила 4 106 116 рублей. Однако оказалось, эта сумма не конечный результат. Мужчина отметил в первом поле билета шесть чисел вместо пяти, поэтому сумма выигрыша стала больше.
Счастливый уфимец выиграл 4 126 116 рублей. Мужчина отгадал числа 10, 4, 14, 17, 34 в первом поле, а во втором – 4. Удачливый уфимец приглашён в лотерейный центр, чтобы забрать выигрыш.