В Уфе шумные активисты накинулись на журналистов

Накануне съемочная группа программы "Уфимское времечко" на телеканале БСТ выехала на помощь к жителям дома Руставели, 76. Но события развернулись неожиданным образом.

Это была обычная рабочая съемка. Жители дома в Уфе, который находится в плохом состоянии, пригласили журналистов, чтобы рассказать о своих проблемах. Но внезапно к съемочной группе подбежали другие люди.

Одна из женщин с ходу начала угрожать оператору и корреспондентам разбить камеру. На месте событий началось противостояние: жители дома № 76 ждали помощи телевизионщиков, а одиозные активисты - мешали съемке.

Активисты ругались и кричали. Сквозь эти крики невозможно было понять, что им нужно. При этом среди них была и несовершеннолетняя девочка. Женщина, которая даже не проживает в доме № 76, требовала показать редакционные задания, а ее подруга демонстрировала репортерам свой средний палец. И все это - на глазах у ребенка.

Позже стало известно, что это активисты, проживающие в многоэтажке по соседству. Именно этих людей можно было заметить на различных городских акциях.

Свой шабаш активисты продолжили и во время съемок на Руставели, 76. Местные жители сами попытались успокоить горожан, чтобы дать корреспондентам нормально отснять материал. Однако угомонить девушек было нереально.

Что касается самого дома № 76, то у него действительно много проблем. Уфимцам все-таки удалось показать съемочной бригаде проблемные моменты: текущие крыши и разрушающиеся стены. Беда в том, что в планах на капремонт этот дом пока не числится.

В свою очередь активисты напоследок заявили, что и в следующий раз не дадут работать журналистам. Видео со своего "рейда" они уже выложили на свой канал на YouTube. Правда, зрители такой "перформанс" не оценили. В комментариях они пишут, что после этого разочаровались в них. Уфимцы справедливо отмечают: пытаться таким образом обратить на себя внимание - сделать только хуже.