Уфимец за шесть дней проплыл по реке Белой более 240 км

Смелый уфимец проплыл по реке Белой 245 км за шесть дней . 24 июля спортсмену удалось добраться из Стерлитамака до Уфы. Во время остановок уфимец успевал следить за экологией.

Конечно, путешествие Радмира Бикметова было с перерывами на отдых. Мужчина останавливался поспать и поесть. Также спортсмен успевал убирать мусор с берега реки.

По планам спортсмена, ему нужно было проплыть 250 км, однако 5 км он оставил на выходные. Такой необычный подвиг Радмир совершил в поддержку реабилитационной смены для детей-бабочек. Во время заплыва неравнодушные жители Башкирии собирали денежные средства для реабилитации малышей. В общей сложности им удалось собрать 337 тысяч рублей.