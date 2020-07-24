Уфимец за шесть дней проплыл по реке Белой более 240 км

Смелый уфимец проплыл по реке Белой 245 км за шесть дней. 24 июля спортсмену удалось добраться из Стерлитамака до Уфы. Во время остановок уфимец успевал следить за экологией.
Конечно, путешествие Радмира Бикметова было с перерывами на отдых. Мужчина останавливался поспать и поесть. Также спортсмен успевал убирать мусор с берега реки.
По планам спортсмена, ему нужно было проплыть 250 км, однако 5 км он оставил на выходные. Такой необычный подвиг Радмир совершил в поддержку реабилитационной смены для детей-бабочек. Во время заплыва неравнодушные жители Башкирии собирали денежные средства для реабилитации малышей. В общей сложности им удалось собрать 337 тысяч рублей.
Фото: Соцсети.