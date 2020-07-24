Жители Башкирии смогут улететь за границу с 1 августа

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию, которая может обрадовать всех путешественников страны. С 1 августа возобновляется международное авиасообщение. Правда рейсы будут выполняться из столичных аэропортов.

Так, вылететь за границу можно будет только из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Данную информацию подтвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правда список доступных для полёта стран пока утверждается.

Пока границы России открыты с тремя странами. С 1 августа можно будет вылететь в Британию, Анкару и Стамбул. А уже с 10-го в Анталью, Бодрум и Даламан. Также возобновятся полёты в Танзанию.

Уже сейчас жители России начинают откладывать деньги на заграничную поездку в связи с открытием границ. В связи мы открыли голосование в нашей группе ВКонтакте: хватает ли вам денег до зарплаты?