Погода в Башкирии на 25 июля: грозы не отступают, а солнце не хочет греть

Прохладная погода и дожди – так коротко можно охарактеризовать погоду на 25 июля 2020 года. Наслаждаемся погодой, ведь известно, что у природы нет плохой погоды.
Мы прошлись по крупным башкирским городам, и узнали, каких сюрпризы преподнесёт нам погода
Погода в Уфе на 25 июля
Суббота для уфимцев пройдёт без особых изменений: будет пасмурно, может пройти лёгкий дождь.
Утром температура воздуха составит +16 градусов, в полдень − +19 градусов, а к 14:00 потеплеет на три градуса, и будет небольшой дождь. А вот вечером с 17:00 до 20:00 готовьтесь к грозе, поэтому тщательно планируйте выход из дома.
Погода в Стерлитамаке на 25 июля
Жителям Стерлитамака достанется больше осадков, чем уфимцам.
В 8:00 температура воздуха составит +17 градусов, будет ясно. К полдню облака сгущаются, пойдёт лёгкий дождь, и потеплеет − +20 градусов. Днём ситуация мало изменится, а вот вечером к 20:00 будет гроза. Температура на протяжении дня составит +20-+22 градусов.
Погода в Нефтекамске на 25 июля
Нефтекамск, у вас не будет солнышка вообще. Но грустить мы вам запрещаем.
Лёгкий дождь начинается утром к 8:00, и будет идти на протяжении всего дня. Кстати, дождь будет нарастать – к 11:00 он усилится, а обедом вообще будет гроза. И так до самого вечера. Температура воздуха весь день будет колебаться от +16 до +18.
Погода в Октябрьском на 25 июля
В Октябрьском будет теплее.
Утром будет +17 градусов и небольшой дождь. К 11 часам возможна гроза и +20 градусов. К обеду дождь прекратится, а вечером вообще выглянет солнце, потеплеет до +21-+22 градусов. Теплу быть!
Кстати, возможно усиление ветра до 10 метров в секунду, учтите.
Погода в Белорецке на 25 июля
Жителей Белорецка целый день ждёт гроза. Оставайтесь дома с чаем и печеньками
Утром будет облачно, +16 градусов. К полдню чуток потеплеет, зато ожидается гроза. И так до самого вечера, гроза не прекратится. Температура воздуха в обед составит +20 градусов, вечером до +19 градусов.
Погода в Кумертау на 25 июля
По традиции Кумертау вновь стал самым теплым городом Башкирии.
Утром будет ясно и +17 градусов. К 11 часам потеплеет до +21 градуса и пойдёт лёгкий дождик. Он будет идти до 17:00, а потом выглянет солнышко. Температура подскочит аж до +23 градусов.