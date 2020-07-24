Погода в Башкирии на 25 июля: грозы не отступают, а солнце не хочет греть

Прохладная погода и дожди – так коротко можно охарактеризовать погоду на 25 июля 2020 года. Наслаждаемся погодой, ведь известно, что у природы нет плохой погоды.

Мы прошлись по крупным башкирским городам, и узнали, каких сюрпризы преподнесёт нам погода

Погода в Уфе на 25 июля

Суббота для уфимцев пройдёт без особых изменений: будет пасмурно, может пройти лёгкий дождь.

Утром температура воздуха составит +16 градусов, в полдень − +19 градусов, а к 14:00 потеплеет на три градуса, и будет небольшой дождь. А вот вечером с 17:00 до 20:00 готовьтесь к грозе, поэтому тщательно планируйте выход из дома.

Погода в Стерлитамаке на 25 июля

Жителям Стерлитамака достанется больше осадков, чем уфимцам.

В 8:00 температура воздуха составит +17 градусов, будет ясно. К полдню облака сгущаются, пойдёт лёгкий дождь, и потеплеет − +20 градусов. Днём ситуация мало изменится, а вот вечером к 20:00 будет гроза. Температура на протяжении дня составит +20-+22 градусов.

Погода в Нефтекамске на 25 июля

Нефтекамск, у вас не будет солнышка вообще. Но грустить мы вам запрещаем.

Лёгкий дождь начинается утром к 8:00, и будет идти на протяжении всего дня. Кстати, дождь будет нарастать – к 11:00 он усилится, а обедом вообще будет гроза. И так до самого вечера. Температура воздуха весь день будет колебаться от +16 до +18.

Погода в Октябрьском на 25 июля

В Октябрьском будет теплее.

Утром будет +17 градусов и небольшой дождь. К 11 часам возможна гроза и +20 градусов. К обеду дождь прекратится, а вечером вообще выглянет солнце, потеплеет до +21-+22 градусов. Теплу быть!

Кстати, возможно усиление ветра до 10 метров в секунду, учтите.

Погода в Белорецке на 25 июля

Жителей Белорецка целый день ждёт гроза. Оставайтесь дома с чаем и печеньками

Утром будет облачно, +16 градусов. К полдню чуток потеплеет, зато ожидается гроза. И так до самого вечера, гроза не прекратится. Температура воздуха в обед составит +20 градусов, вечером до +19 градусов.

Погода в Кумертау на 25 июля

По традиции Кумертау вновь стал самым теплым городом Башкирии.