В Уфе недалеко от остановки насмерть сбили пенсионерку

Сегодня, 24 июля, в Уфе зарегистрирована смертельная авария. В Дёмском районе недалеко от остановки «Золотая рыбка» сбили 61-летнюю женщину. К сожалению, пострадавшей помочь не смогли.

35-летний водитель «Хёндай Матрикс» совершил наезд на пенсионерку. Известно, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшая получила серьёзные травмы, а на место аварии оперативно выехала скорая помощь.

К сожалению, помочь женщине медики не успели – от полученных травм пенсионерка скончалась до их приезда. Следственно-оперативная группа восстанавливает детали произошедшего.