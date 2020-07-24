В Башкирии в 2020 году зафиксировано падение смертности

Специалиста Башстата опубликовали статистику за январь-май 2020 года.
В Башкирии наблюдается снижение смертности. При этом показатель этого года разительно отличается от прошлогодних цифр.
Данные говорят сами за себя. В 2019 году в период с января по май умерло 21174 человека. А вот в 2020 году, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией, этот показатель снизился до 21101 человека.
Тенденция на снижение прослеживается и годовых отчетах. В 2018 году это было 50440 человек, а в 2019 году 49115 человек.
Статистика смертности за последние 20 лет менялась стремительно. В 2000 году Башкирия потеряла более 53 тысяч человек, в 2005 году уже 57 тысяч, а вот с 2010 года показатели стали снижаться. В прошлом году смертность упала до рекордно низкий отметки в третьем тысячелетии в Башкирии.