В Башкирии в 2020 году зафиксировано падение смертности

Специалиста Башстата опубликовали статистику за январь-май 2020 года.

В Башкирии наблюдается снижение смертности. При этом показатель этого года разительно отличается от прошлогодних цифр.

Данные говорят сами за себя. В 2019 году в период с января по май умерло 21174 человека. А вот в 2020 году, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией, этот показатель снизился до 21101 человека.

Тенденция на снижение прослеживается и годовых отчетах. В 2018 году это было 50440 человек, а в 2019 году 49115 человек.