В Уфе рассказали, как молодой маме освоить новую профессию

Более 13 миллионов рублей на образование. В Уфе 258 женщин смогли бесплатно пройти профпереподготовку и повысили квалификацию. Деньги для этих целей были выделены в рамках нацпроекта «Демография» из федерального бюждета.
33-летняя Анна Лумпова осталась без работы в период пандемии. Продажи предприятия упали, зарплата стала меньше. Случайно от подруги узнала, что можно бесплатно освоить новую профессию. Девушка подписала договор в центре занятости и начала учиться. Через два месяца инженер-математик выйдет на рынок труда квалифицированным SMM - специалистом.
Переподготовка для молодой мамы – бесплатная. Обучается она благодаря средствам, выделенным республике по федеральной программе, участниками которой могут стать декретницы с малышами до 3-х лет, или безработные с детьми до 6-ти лет включительно. На сумму более 13 миллионов рублей только в этом году обучение прошли 258 человек.
Деньги, выделенные из федеральной казны на этот год, уже освоены. Тем не менее, мамочки в декрете имеют возможность обучиться через центры занятости на республиканские средства. Например, в прошлом году 450 женщин сменили профессии, став визажистами, парикмахерами, бухгалтерами или поварами. Еще 356 получили сертификат на образование.
Профпереподготовку лучше проходить, пока сидишь дома, отмечают специалисты. Так можно не только сэкономить время, но и стать конкурентноспособным на современном рынке труда.