Новую инфекционку под Уфой передадут БГМУ

Новый Республиканский клинический инфекционный центр передадут Башкирскому государственному медицинскому университету. Об этом ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал телеканалу БСТ.

В Уфу прибыла делегация гемотологов из Москвы. В течение четырёх дней мобильная рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России проводила в больницах республики аудит. Что проверяли и что обсуждали врачи?

Он не терял веру, даже когда у врачей опускались руки. Радик Ахердинов в онкологическом отделение 6-й больницы поступил в январе 2019 года. Мужчина был в тяжелом состоянии, весил всего 42 килограмма. Метастазы поразили почти все органы.

Беседа была короткой, в течение двух минут. «Работать будем? Лечиться». Я сказал: «Будем, рискнем». Полгода их труда, плотного труда, ну и мои старания, естественно. Мы встали на ноги. Живем и радуемся. Опухоль уменьшилась, метастаз у меня нет. В данный момент я нахожусь чисто профилактически здесь. Очередное вспомогательное для обшей поддержки. Радик Ахердинов, пациент

Пациентов много, а вот врачей мало. В онкологическом отделении клиники БГМУ проходят лечение более 50 человек с тяжелыми заболеваниями. Сейчас в отделении дефицит молодых специалистов, особенно мало гематологов. О том, как привлечь врачей в эту область, говорили на итоговом совещании. Мобильная рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России в течение четырех дней в больницах республики проводила аудит. Делегация из Москвы посмотрела, как происходит маршрутизация пациентов и как оказывается медицинская помощь по гематологии в регионе. Они высоко оценили материально-техническую и научную базу больницы №6.

Хотелось бы отметить, что все проводится на хорошем уровне, качество оказания медицинской помощи удовлетворяет, лечение проводится по стандартам и клиническим рекомендациям. Поэтому мы рады, что регион успешный, мы готовы со своей стороны как-то способствовать и сотрудничать с регионом. Унан Джукалян, ученый секретарь ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России

На встрече подняли вопрос об открытии представительства филиала научно исследовательского центра гематологии в Уфе. С местом пока не определились, есть два варианта – на базе клиники БГМУ или же на базе Республиканской клинической больницы. У первых же будет для этого выделен целый корпус. По словам ректора БГМУ Валентина Павлова, новый инфекционный центр Уфы после пандемии передадут университету.