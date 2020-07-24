Новую инфекционку под Уфой передадут БГМУ

Новый Республиканский клинический инфекционный центр передадут Башкирскому государственному медицинскому университету. Об этом ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал телеканалу БСТ.
В Уфу прибыла делегация гемотологов из Москвы. В течение четырёх дней мобильная рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России проводила в больницах республики аудит. Что проверяли и что обсуждали врачи?
Он не терял веру, даже когда у врачей опускались руки. Радик Ахердинов в онкологическом отделение 6-й больницы поступил в январе 2019 года. Мужчина был в тяжелом состоянии, весил всего 42 килограмма. Метастазы поразили почти все органы.
Пациентов много, а вот врачей мало. В онкологическом отделении клиники БГМУ проходят лечение более 50 человек с тяжелыми заболеваниями. Сейчас в отделении дефицит молодых специалистов, особенно мало гематологов. О том, как привлечь врачей в эту область, говорили на итоговом совещании. Мобильная рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России в течение четырех дней в больницах республики проводила аудит. Делегация из Москвы посмотрела, как происходит маршрутизация пациентов и как оказывается медицинская помощь по гематологии в регионе. Они высоко оценили материально-техническую и научную базу больницы №6.
На встрече подняли вопрос об открытии представительства филиала научно исследовательского центра гематологии в Уфе. С местом пока не определились, есть два варианта – на базе клиники БГМУ или же на базе Республиканской клинической больницы. У первых же будет для этого выделен целый корпус. По словам ректора БГМУ Валентина Павлова, новый инфекционный центр Уфы после пандемии передадут университету.
По словам ректора БГМУ Валентина Павлова, два блока новой инфекционной больницы будут отведены под клинические исследования. Будет создан научно-образовательный центр для развития биотехнологий, медицинской генетики. Там же планируют открыть гематологическое отделение, а в случае необходимости мобильный госпиталь будет в кротчайшие сроки перепрофилирован под инфекционную больницу.