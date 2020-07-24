Радий Хабиров вновь продлил режим самоизоляции

Глава Башкирии, Радий Хабиров, вновь внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующие изменения были подписаны сегодня, 24 июля. Новые поправки касаются нескольких важных пунктов.

Обязательным остаётся режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Эта категория населения всё ещё находится в зоне риска. Сначала данный указ действовал до 26 июля, но теперь режим самоизоляции для них продлён до 9 августа.

Конечно, изолироваться должны жители Башкирии, которые вернулись на родину ввозными рейсами из других стран. То же самое касается и иностранцев, которые могли прилететь в Башкирии по работе. Правда теперь они могут выходить за продуктами, лекарствами и в салоны связи.

Остается обязательным масочный режим в местах массового скопления людей. Также оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией может принимать решения по поводу открытия профилакториев и санаторно-оздоровиетльных лагерей.