В Уфе посмертно наградили волонтера, погибшего при тушении лесного пожара

Глава Башкортостана наградил участников ликвидации лесных пожаров. Огнеборцев, в числе которых работники лесного хозяйства, представители лесопожарных формирований и волонтёры, чествовали в Доме Республики.

27 человек получили благодарность, а еще один посмертно приказом Госкомитета по ЧС награжден медалью «За доблесть». Им стал 60-летний житель села Серменево Белорецкого района Расуль Сафин, у которого во время тушения огня остановилось сердце. На церемонии присутствовала его супруга Галия Сафина. Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил администрации района оказать семье волонтёра необходимую поддержку.

Спасибо большое, очень хороший у Вас был муж. Я попрошу мою администрацию – у вас дети есть? – Всегда чтобы на нас рассчитывали. Мы подумаем, чем еще поддержать вас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан