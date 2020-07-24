В Уфе посмертно наградили волонтера, погибшего при тушении лесного пожара

Глава Башкортостана наградил участников ликвидации лесных пожаров. Огнеборцев, в числе которых работники лесного хозяйства, представители лесопожарных формирований и волонтёры, чествовали в Доме Республики.
27 человек получили благодарность, а еще один посмертно приказом Госкомитета по ЧС награжден медалью «За доблесть». Им стал 60-летний житель села Серменево Белорецкого района Расуль Сафин, у которого во время тушения огня остановилось сердце. На церемонии присутствовала его супруга Галия Сафина. Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил администрации района оказать семье волонтёра необходимую поддержку.
Напомним, на минувшей неделе в республике вспыхнуло сразу несколько очагов лесных пожаров. При этом все они произошли на очень сложной с точки зрения рельефа территории. В некоторых случаях воду приходилось подвозить на лошадях. Помощь в тушении оказывали и волонтеры, которые приехали из разных уголков Башкортостана.