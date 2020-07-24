Тренер, приведший «Салават Юлаев» к Кубку Гагарина, празднует юбилей

Сегодня юбилей празднует Вячеслав Быков – тренер, который привел «Салават Юлаев» к единственному на данный момент Кубку Гагарина. Как игрок он стал двукратным олимпийским чемпионом, как тренер дважды привел сборную страны к золоту чемпионатов мира. Вот уже пять лет как Быков не тренирует, уделяя время семье.

Вячеслав Быков – один из главных творцов победы команды-2011. Которая была признанным авторитетом в Континентальной хоккейной лиге. Уфимский клуб он возглавил, уже будучи тренером сборной и триумфатором Квебека в 2008-м.

Как игрок он и вовсе добился феноменальных результатов. Два олимпийских золота, пять побед на чемпионатах мира. Его непререкаемый авторитет позволил из звезд «Салавата» создать единую команду.

Вячеслава Быкова нельзя рассматривать в отдельности от Игоря Захаркина. Два наставника составляли тренерский тандем. И в клубах и в сборной всегда работали вместе.

В той команде блистала тройка: Александр Радулов, Патрик Торесен и Игорь Григоренко. С приходом Вячеслава Быкова карьера последнего резко пошла вверх. После заброшенных шайб трио демонстрировало знаменитое «шоу культуристов».