В Уфе пройдет 9 этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Напомним, сначала они выявляют сильнейшего в скачке на жеребцах башкирской породы своего района. Победитель и серебряный призер принимают участие в финалах на лошадях башкирской породы, которые достаются по жребию. Во втором финале жокеи меняются скакунами – показавшему лучшее время достается конь, пришедший последним, и так, соответственно, происходит перераспределение.