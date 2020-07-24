В Уфе пройдет 9 этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Завтра в Уфе состоится 9 этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На старт выйдут жокеи-любители из пяти районов: Альшеевского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского и Татышлинского.
Напомним, сначала они выявляют сильнейшего в скачке на жеребцах башкирской породы своего района. Победитель и серебряный призер принимают участие в финалах на лошадях башкирской породы, которые достаются по жребию. Во втором финале жокеи меняются скакунами – показавшему лучшее время достается конь, пришедший последним, и так, соответственно, происходит перераспределение.
Победитель определяется по сумме очков двух скачек. Всего запланировано 12 этапов. Лучший жокей-любитель определится 12 сентября.