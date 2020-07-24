«Никто не пользуется антисептиком»: в Уфе прошли антиковидные проверки предприятий

Изменения режима повышенной готовности в Башкортостане. Глава республики внёс коррективы в соответствующий указ. Так, люди старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции до 9 августа.

Исключения – обращение за медицинской помощью, покупка продуктов, лекарств, обращение в салоны связи, поездки к дачным участкам, посещение кладбищ. Также сохраняется двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в регион из-за рубежа. Под вопросом остаётся открытие профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, а также детских и пришкольных лагерей. Решение будет приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Обязательным остаётся ношение масок. Однако многие жители Башкортостана нарушают это правило. В республике прошёл рейд по соблюдению масочного режима и мер безопасности во время пандемии.

Тепловизор на расстоянии измеряет температуру. Такая система позволяет не задерживать людей на входе. Для предприятия актуально. Проверка соблюдения указа Главы республики на заводе «Технодинамика».

Антисептик есть, но никто из рабочих не пользуется антисептиком, все проходят. Вроде и в масках, и соблюдение дистанции. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

По соседству ещё одно предприятие – строительство агрегатов «Молния». На входе стол с антисептиками и масками. Для сотрудников организации скорректировали график обеда. Теперь время посещения столовой у отделов должно различаться.

Полки с едой – за защитным прозрачным щитом. Но с продуктами так работают не все. Продавцы в торговом центре «Меркурий» в ожидании клиентов за прилавками без масок.

Надетая маска – это обязательное условие для сотрудников всех офлайн магазинов. Соблюдают правила не все. Торговый центр «Аркада», бутик одежды, нарушение. Однако, по словам женщины, она ещё не успела трудоустроиться официально.

Не было никого, а у нас тут так душно. Туда выходим дышать, потому что дышать нечем. Наталья

Будь то сотрудник или пока ещё стажёр – виноват в любом случае работодатель, объясняют специалисты.

Как проводится санобработка поручней в ПАЗиках, тоже остаётся только догадываться. Тем не менее пассажиры недовольны больше не этим. Вот, например, женщина сидит в маске, но считает, что защищая от потенциальной инфекции окружающих, она рискует своим здоровьем. Такая вот самоотверженность в общественном транспорте.

Ни о какой социальной дистанции речи быть не может. В «Газельке», которая рассчитана для перевозки сидящих пассажиров, нет места даже для стоячих. Масочные рейды на дорогах республики проводятся с 20 апреля. Составлено порядка 100 протоколов. За отсутствие маски – штраф.

Наложение штрафа на граждан от тысячи до 3 тысяч рублей. Рустем Галеев, начальник отдела автомобильного транспорта Гостранса РБ

Обязательное наличие маски, обработка рук и ещё проверка бесконтактным градусником. Очередь в центр «Мои документы» теперь не внутри, а снаружи на улице. Есть ограничения: на 50 квадратных метрах помещения недопустимо одновременное нахождение внутри более 5 человек, если площадь до 200 квадратных метров, то максимум 25 посетителей за раз, и свыше 200 квадратных метров – запрещено больше 50 человек. Температуру регулярно проверяют у самих сотрудников. Ведётся журнал учёта. При повышении градуса отправят домой. Ещё одно обязательное условие – дезинфекция рабочего места. Санобработку проводят сами менеджеры.

Как подсказка для посетителей – помещения офисов «Мои документы» размечены яркой лентой. Сидеть рядом посторонним людям тоже запрещается. Впрочем, люди не против.