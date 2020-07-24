В больнице Уфы показали, как используют экзоскелеты

Киберпомощь за восемь миллионов. В Башкортостане две больницы оснастили новейшим оборудованием. Средства на закупку двух экзоскелетов выделили из регионального бюджета. Устройство ставит на ноги пациентов с нарушениями двигательных функций после инсультов, черепно-мозговых травм и повреждений спинного мозга.

К этому жужжанию врачи уже привыкли. Знают: по коридору идёт «первая ласточка». Так ласково медицинские работники называют новый роботизированный экзоскелет. Аппарат предназначен для подростков. Устройство совершает движения за пациента, и его тело вспоминает утраченные навыки. Ещё один важный аспект – психологический. Сделать первый шаг многим не позволяет страх падения.

Сначала боялся, думал, падать буду. Но сейчас страха нет. За меня ходит скелет, я практически ничего не делаю. Но это удобнее, намного удобнее. Легче. Юрий Юмагулов, пациент

С помощью таких устройств люди, парализованные вследствие травмы или инсульта, имеют возможность ходить, присаживаться и вставать без посторонней помощи. Разработка российских ученых – сложный механизм: блок управления, тросы, металлический каркас, электродвигатель. Все команды устройство получает через пульт управления – планшет.

В бёдрах экзоскелета установлены четыре механических привода, электромотора, которые отвечают за сгибание, разгибание голени экзоскелета и сгибание, разгибание бедра. Заряда хватает на 4-6 часов беспрерывной ходьбы. А в спинке экзоскелета установлена плата управления с микропроцессором и аккумуляторы. Сергей Кренёв, специалист по экзореабилитации

Российские экзоскелеты направили в два медучреждения: 17-я уфимская больница и детский центр психоневрологии и эпилептологии. В будущем медики надеются получить устройство и для малышей, ведь чем раньше начать реабилитацию, тем больше шансов на полное восстановление.

С острой патологией, после ДТП, с закрытыми черепно-мозговыми травмами так далее. Таких детей у нас поступает порядка 20-25. Таких детей со всех городов, сёл Башкирии привозят к нам, в РДКБ. Гульнара Забирова, заведующая детским центром психоневрологии и эпилептологии РДКБ