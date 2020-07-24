В больнице Уфы показали, как используют экзоскелеты

Киберпомощь за восемь миллионов. В Башкортостане две больницы оснастили новейшим оборудованием. Средства на закупку двух экзоскелетов выделили из регионального бюджета. Устройство ставит на ноги пациентов с нарушениями двигательных функций после инсультов, черепно-мозговых травм и повреждений спинного мозга.
К этому жужжанию врачи уже привыкли. Знают: по коридору идёт «первая ласточка». Так ласково медицинские работники называют новый роботизированный экзоскелет. Аппарат предназначен для подростков. Устройство совершает движения за пациента, и его тело вспоминает утраченные навыки. Ещё один важный аспект – психологический. Сделать первый шаг многим не позволяет страх падения.
С помощью таких устройств люди, парализованные вследствие травмы или инсульта, имеют возможность ходить, присаживаться и вставать без посторонней помощи. Разработка российских ученых – сложный механизм: блок управления, тросы, металлический каркас, электродвигатель. Все команды устройство получает через пульт управления – планшет.
Российские экзоскелеты направили в два медучреждения: 17-я уфимская больница и детский центр психоневрологии и эпилептологии. В будущем медики надеются получить устройство и для малышей, ведь чем раньше начать реабилитацию, тем больше шансов на полное восстановление.
Однако к аппаратам будущего современные медики призывают относиться серьезно и не воспринимать экзоскелет как волшебное средство. Ведь реабилитация – это долгий и тяжёлый труд. Как для пациентов, так и для медицинских работников.