Радию Хабирову показали, как создается мультфильм о башкирских воинах

Главе республики показали, как создается мультфильм о башкирских воинах. Сегодня Радий Хабиров побывал на анимационной студии «Муха», которая по заказу правительства готовит серию новелл о Северных амурах. Напомним, что накануне в правительстве прошла встреча руководства региона с директором «Союзмультфильма», где приняли решение развивать анимационное направление в башкирской кинематографии. В числе перспективных направлений сотрудничества Глава республики назвал создание анимационных фильмов об исторических личностных, живших в Башкортостане, а также актуальной социальной рекламы.
Художников-постановщиков можно сравнить с пластическими хирургами. Прежде, чем персонаж обретет конкретные черты лица, над ним проделывают немало манипуляций. Чтобы прорисовать главных героев нового мультфильма, авторам пришлось изучить не один образ. Аниматоры даже консультировались с историком.
Мультфильм «Северные амуры» создается по заказу правительства и посвящён башкирским солдатам в разные эпохи. Посмотреть, как мультипликаторы создают историю на экране, приехал Радий Хабиров. Главе республики показали рабочую площадку и первые кадры.
Студия «Муха» была создана еще в 80-х и первоначально занималась комиксами. В 90-е пошли первые клипы и мультфильмы. Именно здесь, кстати, придумали мультяшный образ певицы Глюкозы. Широкую известность получила полнометражная картина «Садко». Правда, на разработку таких больших проектов уходит до 3 лет, что по меркам современной индустрии очень долго.
Причина прежде всего в кадрах. Радий Хабиров предложил предоставить под студию новое, более просторное помещение. В этом случае можно было бы увеличить и число сотрудников – с 50 до 200. Таким образом, «Муха» может стать резидентом технопарка «Союзмульфильм», создавая проекты для крупнейшей анимационной киностудии. Здесь же можно организовать учебный центр для будущих мультипликаторов.
К слову, хронометраж нынешней работы – мультфильма «Северные амуры» – около часа. При этом на производство уйдет более полутора лет. Как сказали авторы, премьера первой новеллы должна состояться в октябре 21-го. Ее намерены приурочить ко Дню республики.