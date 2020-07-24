Радию Хабирову показали, как создается мультфильм о башкирских воинах

Главе республики показали, как создается мультфильм о башкирских воинах. Сегодня Радий Хабиров побывал на анимационной студии «Муха», которая по заказу правительства готовит серию новелл о Северных амурах. Напомним, что накануне в правительстве прошла встреча руководства региона с директором «Союзмультфильма», где приняли решение развивать анимационное направление в башкирской кинематографии. В числе перспективных направлений сотрудничества Глава республики назвал создание анимационных фильмов об исторических личностных, живших в Башкортостане, а также актуальной социальной рекламы.

Художников-постановщиков можно сравнить с пластическими хирургами. Прежде, чем персонаж обретет конкретные черты лица, над ним проделывают немало манипуляций. Чтобы прорисовать главных героев нового мультфильма, авторам пришлось изучить не один образ. Аниматоры даже консультировались с историком.

У нас мультфильм будет разделен на 4 части, где будет затронут быт, война со шведами, с Наполеоном, и надеемся Великую Отечественную затронуть. Все 4 серии будут объединены в понятие «Северные амуры». Алексей Мотавин, художник-постановщик

Мультфильм «Северные амуры» создается по заказу правительства и посвящён башкирским солдатам в разные эпохи. Посмотреть, как мультипликаторы создают историю на экране, приехал Радий Хабиров. Главе республики показали рабочую площадку и первые кадры.

Студия «Муха» была создана еще в 80-х и первоначально занималась комиксами. В 90-е пошли первые клипы и мультфильмы. Именно здесь, кстати, придумали мультяшный образ певицы Глюкозы. Широкую известность получила полнометражная картина «Садко». Правда, на разработку таких больших проектов уходит до 3 лет, что по меркам современной индустрии очень долго.

Причина прежде всего в кадрах. Радий Хабиров предложил предоставить под студию новое, более просторное помещение. В этом случае можно было бы увеличить и число сотрудников – с 50 до 200. Таким образом, «Муха» может стать резидентом технопарка «Союзмульфильм», создавая проекты для крупнейшей анимационной киностудии. Здесь же можно организовать учебный центр для будущих мультипликаторов.

Чтобы делать больше мультфильмов, надо больше людей. Чтобы было больше людей, нужно их научить. Сейчас в студии процесс обучения совмещен с процессом производства. Нужно переходить в нормальное русло с учебными классами, учебными компьютерами, выделять сотрудников-преподавателей, приглашать топовых специалистов из Москвы. Артур Абдрахманов, продюсер уфимской студии «Муха»