В Уфе сотрудники ОМОНа показали, как проходят их тренировки

В канун 40-летия со Дня образования Приволжского округа войск национальной гвардии башкирский ОМОН открыл свои двери. Как проходят тренировки, с какими трудностями встречаются бойцы и может ли их выдержать неподготовленный человек?
Как уйти от ножа? Повторить это с первого раза в ускоренном режиме не так просто. Нужно запомнить не только алгоритм действий, но и как правильно воздействовать на болевые точки. А самое главное перед началом тренировок рукопашного боя – научиться падать. Мы пошли по нарастающей. Когда стало ясно, что опыта падать уже достаточно, инструктор решил, что пора учиться ронять. Никаких фамилий – сотрудников ОМОНа различаем только по глазам. С надеждой, что с Виктором раньше нигде не встречались и не ссорились, продолжаем тренировку.
На самом деле, результат достигается годами тренировок и изнурительной работы. У сотрудников ОМОНа так начинается каждый рабочий день. Разминка, спарринги, рукопашный бой и бокс. К нему мы и переходим. После уже дрожащими от силовых упражнений руками отправляемся разбирать и собирать ПМ и автомат Калашникова. Поблажек нам не делают, времени для отдыха нет.
Вначале мастер-класс от профессионала. По нормативу разобрать ПМ нужно не более чем за 7 секунда, а собрать за 9. Засекаем время.
У профи разбор занимает 5 секунд, сборка – 4. Таких результатов с первого раза, конечно, не добиться. Но рискнём. От показателей сотрудника ОМОНа нас отделяет 7 лишних секунд. А в их деле часто время решает всё.
Сотрудники ОМОНа – это не только люди в сером камуфляже. У каждого есть своя задача. И под неё подобрана правильная экипировка. Между собой они отличаются не только внешне, но и внутренне.
Но и так как испытать на себе я должна была все трудности службы, примерить мне дали самое тяжелое обмундирование – костюм сапёра, надеть который самостоятельно крайне сложно.
Сапёр всегда работает в паре. Напарник находится на безопасном расстоянии и поддерживает контакт с товарищем по аудиосвязи, а картинку видит через камеры, установленные на шлеме.
Кстати, окружающие не слышат то, что говорит человек, находящийся в костюме. Звук мы писали, заранее закрепив внутри микрофон. Снять самостоятельно костюм можно, потянув за специальные рычажки. Они на случай, если сапёр получит ранение или ему станет плохо. Дышится, конечно, после такого легко. И фразу «наша служба и опасна, и трудна» после дня, проведенного в отряде, понимаешь уже лучше.