В Уфе сотрудники ОМОНа показали, как проходят их тренировки

В канун 40-летия со Дня образования Приволжского округа войск национальной гвардии башкирский ОМОН открыл свои двери. Как проходят тренировки, с какими трудностями встречаются бойцы и может ли их выдержать неподготовленный человек?

Как уйти от ножа? Повторить это с первого раза в ускоренном режиме не так просто. Нужно запомнить не только алгоритм действий, но и как правильно воздействовать на болевые точки. А самое главное перед началом тренировок рукопашного боя – научиться падать. Мы пошли по нарастающей. Когда стало ясно, что опыта падать уже достаточно, инструктор решил, что пора учиться ронять. Никаких фамилий – сотрудников ОМОНа различаем только по глазам. С надеждой, что с Виктором раньше нигде не встречались и не ссорились, продолжаем тренировку.

На самом деле, результат достигается годами тренировок и изнурительной работы. У сотрудников ОМОНа так начинается каждый рабочий день. Разминка, спарринги, рукопашный бой и бокс. К нему мы и переходим. После уже дрожащими от силовых упражнений руками отправляемся разбирать и собирать ПМ и автомат Калашникова. Поблажек нам не делают, времени для отдыха нет.

В какой-то ситуации наступит экстренный момент, чтобы ты не растерялся и смог спокойно собрать и разобрать оружие. Вдруг утыкание произойдет или какой-то элемент сломается. Айнур, сотрудник ОМОН по Республике Башкортостан

Вначале мастер-класс от профессионала. По нормативу разобрать ПМ нужно не более чем за 7 секунда, а собрать за 9. Засекаем время.

У профи разбор занимает 5 секунд, сборка – 4. Таких результатов с первого раза, конечно, не добиться. Но рискнём. От показателей сотрудника ОМОНа нас отделяет 7 лишних секунд. А в их деле часто время решает всё.

Сотрудники ОМОНа – это не только люди в сером камуфляже. У каждого есть своя задача. И под неё подобрана правильная экипировка. Между собой они отличаются не только внешне, но и внутренне.

Снайпер – специфическая должность. Она подразумевает, что человек должен быть сконцентрирован. Эти люди немножко не от мира сего. Айнур, сотрудник ОМОН по Республике Башкортостан

Но и так как испытать на себе я должна была все трудности службы, примерить мне дали самое тяжелое обмундирование – костюм сапёра, надеть который самостоятельно крайне сложно.

Сапёр всегда работает в паре. Напарник находится на безопасном расстоянии и поддерживает контакт с товарищем по аудиосвязи, а картинку видит через камеры, установленные на шлеме.