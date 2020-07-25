Нашелся мужчина, который 40 лет назад закопал в Башкирии таинственное послание

Пожилой мужчина признался, что для него обнаружение бутылки с посланием стало приятной неожиданностью.

Ранее редакция bash.news писала о необычной находке на руинах воинской части в Стерлитамаке. В советские времена солдаты охраняли оборонное предприятие "Авангард". На развалинах была найдена бутылка из-под напитка "Орловский".

Внутри нашли бумажку, которую оставили молодые солдаты в память о себе потомкам. Судя по датам, написана она была почти 40 лет назад в 1971 году. Свои фамилии и даты призыва указали двое молодых ребят из Зеленодольска и Пензы.

Спустя такое огромное количество времени 69-летнего мужчину из Зеленодольска удалось найти. Узнав об обнаружении его послания, пенсионер приятно удивился.