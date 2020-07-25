В Башкирии мужчина, которого выгнали из дома, живет на асфальте у магазина

Я как-то подошла к нему, предложила хлеба и воды. Он был очень благодарен. Решила поинтересоваться, почему он живет здесь. Ну он и рассказал, что его из дома выгнали родственники, отбирают его пенсию. А идти некуда. Вот и приходится жить на улице. Сейчас еще тепло, а вот что потом будет, когда станет холодно.

Мария Иванова, жительница Раевки