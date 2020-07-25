В Башкирии мужчина, которого выгнали из дома, живет на асфальте у магазина

Печальной историей поделились жители поселка Раевка в Башкирии.
Уже некоторое время по свидетельствам очевидцев рядом с торговым комплексом "Купец" живет мужчина. С виду он обычный бомж, вечером и ночью постоянно спит на асфальте, прислонившись к стене здания.
Однако выяснилось, что на улице он оказался не по своей вине. Недавно его попросту выгнали из дома.
Местные жители просят неравнодушных людей по возможности помочь бедолаге. В первую очередь мужчине нужна. Возможно, кто-то из местных захочет приютить у себя оказавшегося в трудной ситуации мужчину.
Кстати, прямо сейчас в Раевке у своих бабушки с дедушкой проводит каникулы Ляйсан Утяшева. Накануне к ней приехал ее супруг, известный юморист Павел Воля.