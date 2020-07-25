В Башкирии мужчина, которого выгнали из дома, живет на асфальте у магазина

Печальной историей поделились жители поселка Раевка в Башкирии. 

Уже некоторое время по свидетельствам очевидцев рядом с торговым комплексом "Купец" живет мужчина. С виду он обычный бомж, вечером и ночью постоянно спит на асфальте, прислонившись к стене здания. 

Однако выяснилось, что на улице он оказался не по своей вине. Недавно его попросту выгнали из дома. 

Я как-то подошла к нему, предложила хлеба и воды. Он был очень благодарен. Решила поинтересоваться, почему он живет здесь. Ну он и рассказал, что его из дома выгнали родственники, отбирают его пенсию. А идти некуда. Вот и приходится жить на улице. Сейчас еще тепло, а вот что потом будет, когда станет холодно. 

Мария Иванова, жительница Раевки

Местные жители просят неравнодушных людей по возможности помочь бедолаге. В первую очередь мужчине нужна. Возможно, кто-то из местных захочет приютить у себя оказавшегося в трудной ситуации мужчину. 

Предлагаю скинуться деньгами, кому сколько не жалко, и отдать ему. Чтобы было, что поесть хотя бы. Частенько мимо проезжаю, даю ему мелочь, но думаю мелочь ему много погоды не сделает.

Тимур Багаутдинов, житель Раевки

Кстати, прямо сейчас в Раевке у своих бабушки с дедушкой проводит каникулы Ляйсан Утяшева. Накануне к ней приехал ее супруг, известный юморист Павел Воля. 