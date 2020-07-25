ГИБДД Башкирии все выходные будет проверять водителей

В Башкирии стартовали очередные профилактические рейды ГИБДД. Посты будут выставлены на дорогах в каждом муниципалитете.
Подобные рейды проводятся регулярно и в дневное, и ночное время суток. Направлены они на повышение безопасности на дорогах, а также на выявление нетрезвых водителей и злостных нарушителей правил дорожного движения.
Вчера, 24 июля, едва патрули вышли на уфимские дороги, уже было выявлено несколько нарушителей. Кто-то попался на менее серьезном нарушении, таком, как тонировка, другие же сели за руль в нетрезвом виде, к тому же ранее уже будучи лишенные прав.
Фото, видео: Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ