ГИБДД Башкирии все выходные будет проверять водителей

В Башкирии стартовали очередные профилактические рейды ГИБДД. Посты будут выставлены на дорогах в каждом муниципалитете.

Подобные рейды проводятся регулярно и в дневное, и ночное время суток. Направлены они на повышение безопасности на дорогах, а также на выявление нетрезвых водителей и злостных нарушителей правил дорожного движения.

Вчера, 24 июля, едва патрули вышли на уфимские дороги, уже было выявлено несколько нарушителей. Кто-то попался на менее серьезном нарушении, таком, как тонировка, другие же сели за руль в нетрезвом виде, к тому же ранее уже будучи лишенные прав.

Согласно анализу, наиболее аварийными днями недели являются предвыходные и выходные дни. С целью обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД Башкортостана проводит профилактические мероприятия. Благодарим за понимание необходимости их проведения. Безопасных всем выходных! Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ