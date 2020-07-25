В Уфе и пяти районах Башкирии пресекли незаконный бизнес

В Уфе и еще в пяти районах Башкирии сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный бизнес. В ходе проведенных проверок правоохранители изъяли более 4 тонн металлолома. Все нарушители получили административные протоколы.
Один из фактов незаконной деятельности был выявлен в Калининском районе Уфы. На ул. Индустриальное шоссе 28-летний житель Белорецкого района принимал металл без необходимых документов. Здесь было обнаружено 1,7 тонн лома.
На ул. Грибоедова у 23-летнего уфимца было изъято 300 килограммов металла и весы. Еще один житель Уфы 33 лет тоже попался за приемкой металлолома в гараже на ул. Менделеева. Отсюда правоохранители вывезли 100 килограммов металла и весы.
Подобные случаи были зафиксированы в Бирске, Кушнаренковском и Стерлибашевском районах в Давлеканово.
Еще 1,5 тонны лома было изъято в Салаватском районе. 38-летний мужчина устроил бизнес на территории личного хозяйства в селе Саргамыш.
Фото: Пресс-служба МВД по РБ