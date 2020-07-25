Прокуратура Башкирии выявила серьезные нарушения в двух аптеках

Прокуратура Башкирии провела проверки в сфере соблюдения прав граждан на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. В ходе проверок было выявлено более 130 нарушений.

В Калининском районе Уфы ребенок-инвалид с хроническими заболеваниями не мог получить льготные лекарства. Дело в том, что жизненнонеобходимые препараты не зарегистрированы в России. Однако после вмешательства Прокуратуры Калининского района были, наконец, восстановлены права ребенка на указанные лекарства.

В Тумазах межрайонной прокуратуре и вовсе пришлось в судебном порядке потребовать от Министерства здравоохранения обеспечить своевременным назначением и поставкой ребенка-инвалида дорогостоящими лекарствами

Проверки, проведенные в аптеках, также помогли выявить нарушения. Например, в Межгорье Прокуратура остановила рабочую деятельность двух фармацевтов из-за отсутствия образования. В Благоварском районе аптека и вовсе работала без лицензии.