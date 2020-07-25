В Башкирии за сутки выявили десятки новых случаев коронавируса

В Башкирии продолжается рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было снова выявлено несколько десятков больных.
Федеральный оперштаб обновил информацию по регионах по числу заболевших. В Башкирии за последние сутки было обнаружено 36 фактов заражения. Всего в регионе уже отмечено 6 536 случаев.
За истекшие сутки также было выписано 44 человека. Это более лучший показатель выздоровлений, чем вчера. Всего выписано 4 825 пациентов. Число погибших в республике не изменилось, летальных исходов по-прежнему 21.