В Башкирии за сутки выявили десятки новых случаев коронавируса

В Башкирии продолжается рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было снова выявлено несколько десятков больных.

Федеральный оперштаб обновил информацию по регионах по числу заболевших. В Башкирии за последние сутки было обнаружено 36 фактов заражения. Всего в регионе уже отмечено 6 536 случаев.