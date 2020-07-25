В России число заболевших коронавирусом увеличилось на 5,8 тысяч человек

В России увеличилось общее число выявленных фактов заражения коронавирусом. Последние данные федерального оперштаба сообщают о нескольких тысячах заболевших за сутки.

За прошедшие сутки по всей стране в общей сложности зарегистрировано 5 871 случаев заражения коронавирусом. Всего в России отмечено 806 720 фактов болезни. С этими данными Россия продолжает удерживаться на 4 месте в мире после США, Бразилии, Индии, где число заражений давно перешагнуло миллионный рубеж.